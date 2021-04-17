«Яндекс» объяснил повышенный спрос на такси. Дело не в забастовке

Москвичи пожаловались на нехватку автомобилей такси и повышенные цены на поездки. Однако дело оказалось не в забастовке водителей, как думали горожане. Настоящую причину назвали «360» в пресс-службе «Яндекс.Такси».

В Москве 17 апреля в среднем на линию вышло на 2500 больше водителей, чем в прошлую субботу.

«Такси в эти выходные пользуется повышенным спросом. В хорошую погоду люди едут гулять в парки, в центр города, выбираются отдыхать на летних верандах баров и ресторанов», — заявили в сервисе.

По данным «Яндекс.Такси», поездки выполняются в обычном режиме.

Ранее москвичи пожаловались на забастовку таксистов. При заказе в «Яндекс.Go» с утра наблюдались повышенный спрос и высокие цены на поездки, машину искали по 20 минут. Заказать можно только детский тариф. Один из приехавших на вызов таксист сказал, что многие работники бастуют.

«Подъем» писал, что в профиле профсоюза таксистов разместили объявление с призывом собраться на забастовку с 17 по 19 апреля. Водители решили не выходить на линию, а также предложили записывать видеообращения и распространять листовки.