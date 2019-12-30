Jaguar Land Rover раскрыл новые модели для России

По информации газеты «Известия», весной 2020 года для россиян будет доступен обновленный купе и кабриолет Jaguar F-Type. Осенью того же года — внедорожник Land Rover Defender.

В новой модели Jaguar F-Type появится черная решетка радиатора, увеличенные воздухозаборники и узкие светодиодные фары. Также изменится бампер и капот автомобиля. Производитель обновил задние ходовые огни и выхлопную систему.

В свою очередь, Land Rover Defender создали на базе алюминиевой платформы с несущим кузовом. Подвеска в данной модели будет полностью независима.

Покупатели смогут выбрать между двумя турбодизелями мощностью 200 и 240 л. с и между двумя бензиновыми моторами мощностью 300 и 400 л. с. В автомобиле функционирует восьмиступенчатый автомат ZF и двухступенчатая раздаточная коробка с понижающей передачей.