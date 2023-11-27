Транспорт 27 ноября 2023, 14:18 «Известия»: средний возраст автомобиля в России составляет 12-15 лет

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Аналитики агентства «Gruzdev-Analyze», а также представители технического обслуживания автомобилей в беседе с «Известиями» рассказали, что средний возраст машины в России составляет 12-15 лет. Стремительное старение автомобилей происходит на фоне дефицита иномарок и роста цен.

Как написало ИА НСН, повышение возраста машин опасно тем, что оно увеличивает уровень аварийности на дорогах. По словам главы компании Gruzdev-Analyze Александра Груздева, в 2022 году количество машин в стране сократилось на 822 тысячи, в 2023 — на 395 тысяч.