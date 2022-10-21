«Известия»: китайские внедорожники Tank поступят на российский рынок | 360°

Транспорт 21 октября 2022, 14:11 «Известия»: китайские внедорожники Tank поступят на российский рынок

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Исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев в разговоре с «Известиями» сообщил, что до конца года на российском рынке могут появиться в продаже китайские внедорожники Tank.

Акифьев добавил, что разработкой машин занимается концерн Great Wall Motors, однако есть вероятность, что сборка Tank может начаться на территории России, сообщили «Аргументы и факты».

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Стоимость Tank 300 и Tank 500 пока не называется. Лишь известно, что автомобили оснащены двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 220 лошадиных сил и трехлитровым мощностью 299 лошадиных сил соответственно.

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