Транспорт 03 апреля 2024, 13:08 «Известия»: доля продаж китайских автобрендов в России в 2023 году превысила 50%

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Доля автомобилей китайского производства на российском рынке превысила в прошлом году 50%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование OKS Labs (by Okkam) и РОМИР.

Эксперты допускают, что при базовом сценарии через четыре года на авторынке России могут быть представлены уже 1,8 миллиона единиц.

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Как добавил RT, наиболее популярными и покупаемыми у россиян стали недорогие машины эконом-класса, премиальные электрокары и гибриды.

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