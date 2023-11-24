Транспорт 24 ноября 2023, 13:59 «Известия»: депутаты предложили выдавать семейный сертификат на покупку автомобиля

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Депутаты предложили ввести семейные сертификаты на покупку автомобиля для пар в возрасте до 30 лет, у которых родился первый ребенок. Об этом сообщили «Известия».

Предполагается, что сертификат не превысит суммы в миллион рублей. На него можно будет купить только отечественное авто. А продать машину, как добавила «Москва.ру», можно будет лишь через пять лет использования.

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