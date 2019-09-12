Изучать ПДД с малых лет. Автогородок для школьников открыли в Солнечногорске

Современный автогородок появился в Менделеевской школе Солнечногорска. Это уже 54-я площадка в Подмосковье для обучения детей правилам дорожного движения.

Автогородок возвели на заброшенной территории — здесь могут заниматься одновременно три класса.

В автогородке есть все необходимое — от дорожных знаков до электромобилей. Экипировку также предоставляют — без шлемов и налокотников никуда. Так что уроки по основам безопасности жизнедеятельности теперь станут интереснее. Современную площадку соорудили на заброшенной территории. Теперь место станет оживленным.

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь будут работать кружки дополнительного образования и самое главное — это, конечно, станет центром нашего замечательного движения — юных инспекторов дорожного движения. Количество участников этого движения возрастает. Сегодня в области уже 35 тысяч ребят занимаются в кружках юных инспекторов», — отметил первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн.

Глава городского округа Владимир Слепцов заострил внимание на цифрах. Детская смертность на дорогах падает. В том числе и благодаря подобным автогородкам.

Источник фото: телеканал «360»

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«Я думаю, что обучение правилам дорожного движения в автогородке поможет уже с детства знать правила и не допускать ошибок на дорогах», — подчеркнул Владимир Слепцов.

Школьникам в подарок вручили два новых велосипеда для площадки. Проверили и знания детей — что нужно делать велосипедистам на пешеходе, похоже, тут знают все.

Новый автогородок в Менделееве стал 54-м в Подмосковье. Здесь могут заниматься, как минимум, три класса одновременно. Посещать площадку будут школьники и дошкольники с Менделеева и других соседних микрорайонов Солнечногорска.