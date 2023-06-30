Транспорт 30 июня 2023, 13:54 Изображения самолетов начали монтировать на станции метро «Пыхтино» в Москве Заммэра Москвы Бочкарев: на станции метро «Пыхтино» начали монтаж изображений самолетов Сайт мэра и правительства Москвы

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Монтаж алюминиевых панелей с графическими изображениями отечественных самолетов начался на станции «Пыхтино» Солнцевской линии столичного метро, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На одной из путевых стен устанавливают специальные панели с изображениями самолетов: перед пассажирами предстанет история отечественной авиации — от винтового Ту-2 до сверхзвукового Ту-160 и современного лайнера Ту-204. Андрей Бочкарев Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

По его словам, еще одним авиационным элементом оформления станции будут потолочные световые конструкции, выполненные в виде самолетных турбин. Одна из них уже получила окончательный вид. Позже установят еще девяти декоративных алюминиевых панелей.

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На платформенном участке станции уже практически завершили отделку гранитными плитами пола и цоколя путевых стен. Рабочие начали установку светильников и отделку гранитными плитами и алюминиевыми панелями-чешуйками наклонного хода эскалатора, ведущего к вестибюлю.

Открытие нового участка Солнцевской линии, который включает станции «Пыхтино», «Аэропорт Внуково» и метромост через реку Ликову, существенно улучшит транспортное обслуживание в Новой Москве. Аэропорт Внуково также станет первым в России с собственной станцией метро.

Ранее глава столичного дептранса Максим Ликсутов рассказал, что москвичи стали в 10 раз реже покупать бумажные билеты в метро.