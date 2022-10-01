Измененные правила ОСАГО вступили в силу в России с 1 октября | 360°

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Измененные правила ОСАГО вступили в силу в России с 1 октября

Нововведения в ОСАГО вступили в силу в России с 1 октября

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Измененные правила ОСАГО вступили в силу в России с 1 октября. Одно из нововведений упрощает процедуру регистрации ДТП, отметила «Газета.ru».

В частности, теперь не нужно собирать данные очевидцев. Этот пункт больше не включается в извещение о ДТП нового образца.

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Водители также теперь могут обратиться за результатами экспертизы страховщика через электронную почту, личный кабинет пользователя ОСАГО или же получить документ непосредственно в офисе. Раньше для этого нужно было подать специальное заявление.

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Благодаря изменениям теперь не нужно уведомлять страховщика и о смене госномера автомобиля. Компания будет в автоматическом порядке получать эти сведения из базы данных.

Автовладелец обязан в письменном виде уведомлять страховую компанию о смене собственника транспортного средства. До изменений это было правом, позволяющим вернуть часть денег за оставшийся срок действия страховки.

Жителям Подмосковья ранее напомнили, как можно получить компенсацию ОСАГО. Им рассказали, что можно получить средства в размере 50%, если страховка ранее была полностью оплачена. Такие средства могут получить дети-инвалиды, родители или опекуны детей-инвалидов, у которых есть медицинские показания, чтобы купить автомобиль по индивидуальной программе реабилитации.

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