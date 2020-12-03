Изменения в водительских правах и ПТС вступили в силу с 3 декабря

С 3 декабря в России вступили в силу изменения, которые МВД внесло в водительские права, паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации автомобиля.

На лицевой части водительских прав, вверху, теперь находятся надписи на русском, английском и французском языках.

В форму ПТС, свидетельство о регистрации автомобиля и образец водительского удостоверения будут вносить дополнительные сведения. В документах начнут указывать данные о мощности двигателя машины. Для транспортных средств, стоящих на учете ограниченный срок, появится отметка о длительности государственной регистрации.

Водительские права с не истекшим сроком годности не придется. Полученные ранее документы будут действовать наравне с новыми.

Изменения коснутся и инструкции о выдаче разрешений на установку устройств для звуковых сигналов и «мигалок».

В МВД решили, что экзамен на право управления транспортным средством смогут сдавать россияне в возрасте от 16 лет. К испытаниям человека могут не допустить по одному из шести оснований, в том числе при неоплате госпошлины.