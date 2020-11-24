Изменения в водительские права и ПТС утвердили в МВД

Водительские удостоверения россиян и паспорт транспортного средства изменятся. Минюст зарегистрировал приказ главы МВД РФ Владимира Колокольцева 20 ноября.

На лицевой стороне водительского удостоверения разместят текст на русском, английском и французском языках. Он будет находиться в верхней части документа, сообщила газета «Известия».

Приказ МВД устанавливает перечень сведений, которые необходимо внести в форму ПТС, свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) и образец водительского удостоверения.

СТС теперь должно содержать данные о мощности автомобильного двигателя. Если машина поставлена на учет на ограниченный срок, то нужно внести информацию о сроке государственной регистрации.

Изменения коснутся и инструкции о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.

В России с 1 ноября прекратили выдачу бумажных ПТС. Паспорта старого образца будут действительны, поменять их на электронные автовладельцы могут по собственному желанию.