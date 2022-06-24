Изменения в устаревший свод ПДД подготовили в Общественной палате

Участники круглого стола в Общественной палате РФ сравнили громоздкие и устаревшие Правила дорожного движения с ящиком Пандоры и обсудили предложения по их доработке, сообщили «Известия».

Ныне действующие ПДД приняли в 1994 году. С тех пор в свод правил вносили много изменений, и с января 2021 года менять его запрещено — только принимать новый документ. Однако можно вносить точечные правки, чтобы он стал понятным обычному водителю. По данным подмосковного Минтранса, 35% виновников ДТП ссылаются на несуществующие нормы ПДД, а многие не успевают уследить за поправками — с 2013 года в правила внесли 39 пакетов изменений со 120 нововведениями.

При поддержке правительства Московской области, ГИБДД и «Союза безопасности дорожного движения» прошло тестирование «Я знаю ПДД». Среди 65 тысяч участников 64% — водители, остальные пешеходы. Только 21% успешно справились с заданием, среди них больше всего, 30%, водителей со стажем до четырех лет.

Представитель «РосДорНИИ» предложил вносить изменения пакетами, поделенными на две группы — систематические и срочные. К последним относятся, например, правила для использования средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, регулирование беспилотников, запрет на использование мобильных устройств, обеспечение безопасности пешеходов и наказания за повторные нарушения. Участники встречи обсудили каждое.

«ПДД менялись много и часто, два года назад этот „ящик Пандоры“ был прикрыт. Сейчас мы нашли лазейку, как можно было бы его приоткрыть. Определенные поводы для оптимизма есть. Если лазейка сработает, то объективной необходимости перерабатывать ПДД не возникнет», — рассказал начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.