Изменения в КоАП. В России введут штраф за агрессивное вождение

Депутаты внесут в Госдуму законопроект с изменениями в КоАП РФ. Они предложат создать отдельную статью об агрессивном вождении и назначить штраф от пяти тысяч рублей, сообщили «Известия».

Законопроект пока дорабатывается. Авторы предложат определение агрессивного вождения и наказание за него — штраф в размере пяти тысяч рублей за первый случай, от пяти до 10 тысяч рублей за повторный с лишением прав до года. Они исходят из того, что лихач нарушает правила умышленно, осознавая возможные последствия, а значит, хочет, чтобы они наступили, или игнорирует их. В любом случае он должен нести ответственность.

В пояснительной записке указано, что 80% ДТП случаются по вине таких водителей. Поэтому будет предложено дополнить главу 12 КоАП статьей 12.18. В ней будет введена административная ответственность «за умышленное опасное (агрессивное) вождение».

«В правилах ПДД понятие „опасное вождение“ существует, но к нему есть вопросы, так как ответственность за агрессивную езду сегодня не установлена», — объяснил один из авторов законопроекта, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.