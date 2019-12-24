    24 декабря 2019, 13:42

    «Изменения помогут начинающим водителям» — автоэксперт о новых правилах получения водительских прав

    Александр Кушак

    Автоэксперт Вячеслав Субботин уверен, что разрешение учиться вождению на магистралях только поможет начинающим водителям, сообщило ИА URA.RU.

    «Лучше учиться на магистралях, поскольку там есть барьеры, а скорость машин относительно друг друга минимальна, а, значит, безопасна. Причем не только для тех, кто учится, но и для тех, кто едет рядом», — объяснил Субботин.

    Эксперт добавил, что обычные дороги зачастую имеют плохое освещение и двухполосное движение со встречным потоком. При этом и качество асфальта часто оставляет желать лучшего.

    «Магистралей стало больше и они оказались более безопасными, чем просто обычные дороги, у которых разрешенная скорость за городом 90 км/ч. На магистралях разрешенная скорость 110 км/ч, но, учитывая ненаказуемый порог, все едут 130 км/ч», — сказал эксперт.

    При этом Субботин считает, что октябрьские изменения не являются необходимой мерой.

    «Большая часть людей не сдают экзамен из-за волнения», — подытожил он.