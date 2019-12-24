«Лучше учиться на магистралях, поскольку там есть барьеры, а скорость машин относительно друг друга минимальна, а, значит, безопасна. Причем не только для тех, кто учится, но и для тех, кто едет рядом», — объяснил Субботин.

Эксперт добавил, что обычные дороги зачастую имеют плохое освещение и двухполосное движение со встречным потоком. При этом и качество асфальта часто оставляет желать лучшего.

«Магистралей стало больше и они оказались более безопасными, чем просто обычные дороги, у которых разрешенная скорость за городом 90 км/ч. На магистралях разрешенная скорость 110 км/ч, но, учитывая ненаказуемый порог, все едут 130 км/ч», — сказал эксперт.

При этом Субботин считает, что октябрьские изменения не являются необходимой мерой.

«Большая часть людей не сдают экзамен из-за волнения», — подытожил он.