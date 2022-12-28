Транспорт 28 декабря 2022, 14:17 Издание NJcar рассказало, с чем связана частая поломка подвесок в современных автомобилях

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Автоэксперты NJcar объяснили, с чем может быть связана поломка подвесок на современных машинах. По их словам, поломки стали учащаться после удешевления производства и извлечения сверхприбыли автоконцернами.

Производителям стало невыгодно выпускать «вечные» автомобили, поскольку новые машины будут покупаться гораздо реже, написало ИА Nation News.

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Кроме того, как заметили автоэксперты, качество дорог в России гораздо хуже, чем в Европе, поэтому нагрузка на подвеску значительно выше.

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