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    21 августа 2020, 13:11

    «Избавиться от этой процедуры нереально»: названа сложность регистрации автомобиля в МФЦ

    Анатолий Минкин , Василиса Андреева

    Правительство разрешило россиянам регистрировать свои автомобили в МФЦ. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что это будет удобно всем, но сложность заключается в том, что не все многофункциональные центры смогут предоставить эту услугу. Как это будет работать, он рассказал «360».
    «Избавиться от этой процедуры нереально»: названа сложность регистрации автомобиля в МФЦ

    Шкуматов отметил, что МФЦ намного больше, чем регистрационных отделений ГИБДД, но не все они смогут принимать автомобили.

    «Это удобно, но тут есть нюанс. Регистрация автомобиля будет проводиться только в тех МФЦ, где можно организовать площадку осмотра транспортных средств. Получается, что в каждом таком МФЦ должен находиться сотрудник ГИБДД, который будет проводить этот осмотр. Но численность сотрудников ГИБДД сократили, а лишних полицейских, которые могли бы свободно приехать для осмотра автомобилей, нет», — пояснил он.

    Выход из ситуации эксперт видит только в расширении штата МВД. В противном случае регистрация машин в МФЦ будет проходить по остаточному принципу. То есть когда сотрудник полиции освободится в регистрационном отделении ГИБДД, его могут отправить в МФЦ.

    Шкуматов рассказал, что осмотр — это ключевая часть для постановки автомобиля на учет. Сотрудник полиции смотрит, в порядке ли номера автомобиля, проверяет двигатель — не украден ли он.

    «Избавиться от этой процедуры нереально. Иначе покупать автомобиль станет бессмысленно. Их можно будет угонять», — подчеркнул эксперт.

    Постановление о регистрации автомобилей в МФЦ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Прямо в центре можно сдать документы для регистрации. Для осмотра машин привлекут сотрудников полиции. После процедуры получить свидетельство о регистрации транспортного средства водитель сможет в МФЦ. Это позволит владельцам машин сэкономить время и расширит спектр предоставляемых центром услуг.

    Новости SMI.FM