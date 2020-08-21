«Избавиться от этой процедуры нереально»: названа сложность регистрации автомобиля в МФЦ
Шкуматов отметил, что МФЦ намного больше, чем регистрационных отделений ГИБДД, но не все они смогут принимать автомобили.
«Это удобно, но тут есть нюанс. Регистрация автомобиля будет проводиться только в тех МФЦ, где можно организовать площадку осмотра транспортных средств. Получается, что в каждом таком МФЦ должен находиться сотрудник ГИБДД, который будет проводить этот осмотр. Но численность сотрудников ГИБДД сократили, а лишних полицейских, которые могли бы свободно приехать для осмотра автомобилей, нет», — пояснил он.
Выход из ситуации эксперт видит только в расширении штата МВД. В противном случае регистрация машин в МФЦ будет проходить по остаточному принципу. То есть когда сотрудник полиции освободится в регистрационном отделении ГИБДД, его могут отправить в МФЦ.
Шкуматов рассказал, что осмотр — это ключевая часть для постановки автомобиля на учет. Сотрудник полиции смотрит, в порядке ли номера автомобиля, проверяет двигатель — не украден ли он.
«Избавиться от этой процедуры нереально. Иначе покупать автомобиль станет бессмысленно. Их можно будет угонять», — подчеркнул эксперт.
Постановление о регистрации автомобилей в МФЦ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Прямо в центре можно сдать документы для регистрации. Для осмотра машин привлекут сотрудников полиции. После процедуры получить свидетельство о регистрации транспортного средства водитель сможет в МФЦ. Это позволит владельцам машин сэкономить время и расширит спектр предоставляемых центром услуг.