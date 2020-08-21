«Избавиться от этой процедуры нереально»: названа сложность регистрации автомобиля в МФЦ

Правительство разрешило россиянам регистрировать свои автомобили в МФЦ. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что это будет удобно всем, но сложность заключается в том, что не все многофункциональные центры смогут предоставить эту услугу. Как это будет работать, он рассказал «360».

Шкуматов отметил, что МФЦ намного больше, чем регистрационных отделений ГИБДД, но не все они смогут принимать автомобили.

«Это удобно, но тут есть нюанс. Регистрация автомобиля будет проводиться только в тех МФЦ, где можно организовать площадку осмотра транспортных средств. Получается, что в каждом таком МФЦ должен находиться сотрудник ГИБДД, который будет проводить этот осмотр. Но численность сотрудников ГИБДД сократили, а лишних полицейских, которые могли бы свободно приехать для осмотра автомобилей, нет», — пояснил он.

Выход из ситуации эксперт видит только в расширении штата МВД. В противном случае регистрация машин в МФЦ будет проходить по остаточному принципу. То есть когда сотрудник полиции освободится в регистрационном отделении ГИБДД, его могут отправить в МФЦ.

Шкуматов рассказал, что осмотр — это ключевая часть для постановки автомобиля на учет. Сотрудник полиции смотрит, в порядке ли номера автомобиля, проверяет двигатель — не украден ли он.

«Избавиться от этой процедуры нереально. Иначе покупать автомобиль станет бессмысленно. Их можно будет угонять», — подчеркнул эксперт.

Постановление о регистрации автомобилей в МФЦ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Прямо в центре можно сдать документы для регистрации. Для осмотра машин привлекут сотрудников полиции. После процедуры получить свидетельство о регистрации транспортного средства водитель сможет в МФЦ. Это позволит владельцам машин сэкономить время и расширит спектр предоставляемых центром услуг.