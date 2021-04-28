Маршруты наземного транспорта изменят в Москве из-за репетиций парада

Ночные репетиции парада Победы пройдут в Москве 29 апреля и 4 мая. В это время на северо-западе и в центре города изменят маршруты движения наземного транспорта.

«29 апреля и 4 мая на время ночных репетиций парада Победы изменятся маршруты наземного транспорта на северо-западе и в центре города», — сообщила пресс-служба дептранса столицы в Telegram.

В департаменте предупредили, что во время проведения репетиций движение автомобилей также ограничат. Жителей и гостей города попросили заранее планировать маршруты поездок. Все изменения отображены на сайте московского транспорта.

Дептранс отметил, что движение в городе будет частично ограничено также 7 и 9 мая.

Источник фото: i.transport.mos.ru

Ночные тренировки в центре столицы проведут 29 апреля и 4 мая для пеших парадных расчетов и механизированных колонн. Генеральная репетиция парада Победы запланирована на утро 7 мая. Сам парад 9 мая пройдет в этом году на Красной площади в обычном формате.