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    28 апреля 2021, 22:23

    Маршруты наземного транспорта изменят в Москве из-за репетиций парада

    Дарья Бунякова

    Ночные репетиции парада Победы пройдут в Москве 29 апреля и 4 мая. В это время на северо-западе и в центре города изменят маршруты движения наземного транспорта.

    Маршруты наземного транспорта изменят в Москве из-за репетиций парада

    «29 апреля и 4 мая на время ночных репетиций парада Победы изменятся маршруты наземного транспорта на северо-западе и в центре города», — сообщила пресс-служба дептранса столицы в Telegram.

    В департаменте предупредили, что во время проведения репетиций движение автомобилей также ограничат. Жителей и гостей города попросили заранее планировать маршруты поездок. Все изменения отображены на сайте московского транспорта.

    Дептранс отметил, что движение в городе будет частично ограничено также 7 и 9 мая.

    Источник фото: i.transport.mos.ru

    Ночные тренировки в центре столицы проведут 29 апреля и 4 мая для пеших парадных расчетов и механизированных колонн. Генеральная репетиция парада Победы запланирована на утро 7 мая. Сам парад 9 мая пройдет в этом году на Красной площади в обычном формате.