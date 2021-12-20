Датчик неисправности сработал на борту летевшего из Парижа в Москву самолета

Датчик неисправности противобуксовочной системы сработал на борту самолета, летевшего из Парижа в Москву. Лайнер приземлился в Шереметьево в штатном режиме.

Экипаж аэробуса А-321 заметил срабатывание датчика неисправности перед посадкой в Шереметьево, сообщил источник «360». Самолет выполнял рейс Париж-Москва.

Как уточнил «Аэрофлот», самолет приземлился в аэропорту назначения в 19645. Посадка прошла в штатном режиме.

«Во время полета сработал индикатор антипробуксовочной системы, в связи с чем было принято решение о буксировке самолета к месту стоянки при помощи тягача», — сказали в «Аэрофлоте».

Все причины срабатывания датчика предстоит выяснить специалистам.