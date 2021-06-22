Россиян предложили штрафовать за выброшенный из машины мусор

Правительство поддержало идею ввести специальное наказание для тех, кто выбрасывает мусор из машины. Размер штрафа составит от 10 до 100 тысяч рублей в зависимости от вида транспорта.

Законопроект о штрафах за выброшенный из машины мусор подготовила Мосгордума совместно с Мособлдумой, сообщила «Российская газета». Ловить нарушителей предложили с помощью фотоловушек и камер.

«Отмечу также, что для нарушений, зафиксированных с помощью камер, предусмотрен упрощенный порядок привлечения к ответственности», — говорил председатель Мособлдумы Алексей Шапошников.

Если на кадры попадет водитель, выбрасывающий в неположенном месте мусор, то ему выпишут штраф на 10 тысяч рублей. Для владельцев грузового транспорта предусмотрена сумма 100 тысяч рублей. За повторное нарушение придется выложить 20 и 150 тысяч рублей соответственно.

При этом наказание хотят ввести не только для автомобилистов. Штрафы придется заплатить и тем, кто выкидывает мусор в лесах или дачных поселках. Также авторы документа предложили изымать транспорт у людей, наносящих серьезный экологический вред. Речь идет о юридических лицах, которые, например, выгружают мусор на пустырях.