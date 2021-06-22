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    22 июня 2021, 03:44

    Россиян предложили штрафовать за выброшенный из машины мусор

    Дарья Бунякова

    Правительство поддержало идею ввести специальное наказание для тех, кто выбрасывает мусор из машины. Размер штрафа составит от 10 до 100 тысяч рублей в зависимости от вида транспорта.

    Россиян предложили штрафовать за выброшенный из машины мусор

    Законопроект о штрафах за выброшенный из машины мусор подготовила Мосгордума совместно с Мособлдумой, сообщила «Российская газета». Ловить нарушителей предложили с помощью фотоловушек и камер.

    «Отмечу также, что для нарушений, зафиксированных с помощью камер, предусмотрен упрощенный порядок привлечения к ответственности», — говорил председатель Мособлдумы Алексей Шапошников.

    Если на кадры попадет водитель, выбрасывающий в неположенном месте мусор, то ему выпишут штраф на 10 тысяч рублей. Для владельцев грузового транспорта предусмотрена сумма 100 тысяч рублей. За повторное нарушение придется выложить 20 и 150 тысяч рублей соответственно.

    При этом наказание хотят ввести не только для автомобилистов. Штрафы придется заплатить и тем, кто выкидывает мусор в лесах или дачных поселках. Также авторы документа предложили изымать транспорт у людей, наносящих серьезный экологический вред. Речь идет о юридических лицах, которые, например, выгружают мусор на пустырях.