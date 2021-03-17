Ивлееву поймали без прав за рулем, но отпустили. Поведение инспектора оценил автоюрист

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева избежала наказания за управление автомобилем без прав. Об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

Утром в среду ее остановил дорожный инспектор для проверки документов. Но Ивлеева честно призналась, что они у нее могут быть в другом автомобиле.

«Это нормальная практика. Я блондинка. У меня три машины. Я не кладу в бардачок одной из них и так езжу», — призналась она.

Ивлеева заявила, что предложила инспектору выписать ей штраф, который она «с огромным удовольствием оплатит». Но сотрудник дорожной службы отказался снова пустить за руль девушку без прав. Посоветовал ей дождаться друга или знакомого, который ее заберет вместе с машиной.

Когда ожидание затянулось, Ивлеева предложила рассказывать друг другу анекдоты, чтобы не было так скучно. В результате дорожный инспектор сдался и отпустил телеведущую по своим делам.

Автоюрист Сергей Радько в беседе с «360» рассказал, что управление автомобилем без прав — это нарушение. Но наказанием может быть предупреждение или штраф 500 рублей. При оплате в течение 20 дней после получения протокола эта сумма сокращается в два раза.

«Если бы она забыла дома свидетельство о регистрации, то это бы грозило бы еще и штрафстоянкой. Мероприятие неприятное. Но, скорее всего, свидетельства о регистрации у нее лежат в каждой машине, а вот права она забыла», — не исключил юрист.

По его словам, никакого нарушения со стороны сотрудника дорожной инспекции не было. Так же он мог поступить и с простым автомобилистом, просто вынеся предупреждение.