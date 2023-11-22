Транспорт 22 ноября 2023, 11:07 Итоги одиннадцатого сезона велопроката подвели в Москве Москвичи воспользовались сервисом велопроката почти 30 млн раз с 2013 года РИА «Новости»

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Москвичи воспользовались сервисом аренды «Велобайк» почти 30 миллионов раз за 10 лет. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«Велопрокат стал полноценной частью Московского транспорта — более 80% поездок на арендованных велосипедах совершаются с транспортной целью», — подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

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В дептрансе уточнили, что число велосипедов для проката в этом году превысило 10 тысяч. Москвичи арендовали их в среднем почти на 40 минут и совершали поездки длиной около четырех километров.

Для жителей и гостей столицы работали более 780 станций велопроката, а 582 из них — с подзарядкой от солнечных панелей. В центре города среднее расстояние между ближайшими пунктами составило 300 метров. Также по запросу горожан на семи станциях установили насосы для подкачки колес.

В этом году впервые выпустили три тысячи электровелосипедов модели 2.0 — на них проехали более двух миллионов километров. Такой транспорт брали напрокат в среднем в четыре раза чаще, чем обычную модель.

Кроме того, Ликсутов подчеркнул, что в планах на ближайшее будущее — производство собственных российских велосипедов. Ориентировочно их предоставят в распоряжение москвичей уже через два года.

Работу сервисов велопроката и кикшеринга в Москве приостановили 19 ноября из-за гололедицы.