11 сентября 2023, 10:30
Итоги летней речной навигации подвели в Москве
Свыше 700 тысяч пассажиров совершили речные прогулки по Москве в летнем сезоне
В столице завершился летний сезон речных прогулок. Теплоходы совершили более 30 тысяч поездок и перевезли более 700 тысяч пассажиров. Самым востребованным месяцем для речного транспорта стал август. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.
Всего на протяжении лета действовало десять маршрутов. Два из них — новые. По ним курсировали 49 судов.
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Самыми популярными маршрутами стали «Северный», «Исторический» и «Центральный».
С начала движения по Москве-реке водного транспорта обновили навигацию. На причалах установили информационные стелы, карты маршрутов и открыли зоны ожидания. Также для пассажиров стали работать речной ситуационный центр, водный патруль ЦОДД и многие другие службы.
Ранее стало известно, что более шести миллионов человек посетили Северный речной вокзал в Москве за три года.
Москва 2023
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