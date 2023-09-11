Транспорт 11 сентября 2023, 10:30 Итоги летней речной навигации подвели в Москве Свыше 700 тысяч пассажиров совершили речные прогулки по Москве в летнем сезоне Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В столице завершился летний сезон речных прогулок. Теплоходы совершили более 30 тысяч поездок и перевезли более 700 тысяч пассажиров. Самым востребованным месяцем для речного транспорта стал август. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Всего на протяжении лета действовало десять маршрутов. Два из них — новые. По ним курсировали 49 судов.

Реклама

Самыми популярными маршрутами стали «Северный», «Исторический» и «Центральный».

С начала движения по Москве-реке водного транспорта обновили навигацию. На причалах установили информационные стелы, карты маршрутов и открыли зоны ожидания. Также для пассажиров стали работать речной ситуационный центр, водный патруль ЦОДД и многие другие службы.

Ранее стало известно, что более шести миллионов человек посетили Северный речной вокзал в Москве за три года.