Итальянку на Ford Focus оштрафовали за скорость 703 км/ч

Теперь женщине придется заплатить 850 евро (около 68 тысяч рублей) за превышение скорости.

Скорость 703 километра в час зафиксировала одна из полицейских камер. При этом никто из правоохранителей не удивился, что легковой автомобиль пронесся по дороге со скоростью самолета.

Предположительно, произошел технический сбой, из-за которого камера зафиксировала неверную скорость. Глава местного автодорожного комитета порекомендовал итальянке не соглашаться на отмену штрафа, а потребовать компенсацию от полиции через суд.