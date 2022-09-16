Историк метро Графов рассказал о внешнем виду будущей станции «Горный институт» | 360°

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Историк метро Графов рассказал о внешнем виду будущей станции «Горный институт»

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Историк метро Дмитрий Графов рассказал об особенностях станции метро «Горный института» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

По данным АБН, станция будет готова к 2024 году. Графов уточнил, что там большой объем работ, так как она станет конечной на оранжевой ветке. Соответственно, именно там поезда будут разворачиваться и ехать в обратном направлении.

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Она отметил, что на станции три подземных зала. В центральном построят 12 пассажирских проемов. Сейчас строители ведут работы в эскалаторном тоннеле, а потом займутся монтировкой плит, заключил эксперт.

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