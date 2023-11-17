17 ноября 2023, 12:04
Исследование «СберАвто» показало, что в больших семьях спросом пользуются Skoda Kodiaq и Audi Q7
Наибольшей востребованностью в больших семьях пользуются такие автомобили как Skoda Kodiaq, Mitsubishi Outlander, Audi Q7, Chery Tiggo 8. Семьи, у которых меньше трех детей, обычно покупают Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Toyota RAV4, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento. Об этом написали «Известия»со ссылкой на исследование сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто».
По словам автоэкспертов, при выборе машины особенно важно учитывать возраст и нужды младших членов семьи.
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«Если разместить на заднем сиденье три бустера не проблема, то с люльками или растущими креслами для самых маленьких бывает сложно уместиться даже двоим детям», — отметили они.
Кроме того, при покупке автомобиля следует ориентироваться на степень безопасности всех пассажиров.
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