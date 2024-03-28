Транспорт 28 марта 2024, 14:36 Исследование «Авто.ру Бизнес» показало, что дольше всего россияне ездят на Daewoo Nexia и Ford Focus

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Аналитики «Авто.ру Бизнес», изучив данные «Отчетов Авто.ру», пришли к выводу, что дольше всего россияне ездят на автомобилях Daewoo Nexia, Ford Focus, Renault Logan, Nissan Qashqai и Renault Duster. Об этом написали«Известия».

Именно эти марки можно найти в лучшем техническом состоянии, чем аналоги в похожей ценовой категории того же возраста. Как уточнил директор по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин, все вышеперечисленные машины имеют оценку надежности от 4,3 и выше. По его словам, это хороший показатель.

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Эксперты рассказали, что с 2022 года средний срок владения автомобилем первым собственником вырос почти на два года. Чаще всего россияне оставляют в пользование автомобиль Daewoo Nexia. Автомобилисты ездят на ней примерно 12 лет.