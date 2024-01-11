Транспорт 11 января 2024, 19:05 Исследование «Авито Авто»: спрос на машины с «красивыми номерами» вырос на 5,2% за прошедший год

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Российские автолюбители стали на 5,2% чаще покупать «красивые номера» для своих машин по итогам 12 месяцев 2023 года. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования «Авито Авто».

Доля спроса таких номеров значительно выросла для автомобилей Lada Granta, Lada Samara, Volkswagen Polo, Ford Focus. У Lada Niva, Chevrolet Niva, Lada 4×4 и у Toyota Camry этот спрос снизился.

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Отмечается, что в среднем наценка за «красивые номера» в прошлом году для всех автомобилей составила 7,5%.