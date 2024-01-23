Транспорт 23 января 2024, 13:34 Исследование «Авито Авто» показало, что BMW X5 стал самым популярным трехлетним премиум-авто с пробегом в 2023 году

Читать 360tv в

BMW X5 и Lexus RX стали наиболее востребованными подержанными авто в возрасте до трех лет в России в 2023 году. Об этом рассказали специалисты «Авито Авто», написали «Известия».

Купить трехлетний премиум-автомобиль с пробегом в России в прошлом году можно было за 6,9 миллиона рублей.

Реклама

В пятерку продаваемых машин также вошли седан BMW 5 серии за пять миллионов рублей, кроссовер BMW X7 стоимостью 12,7 миллиона рублей и седан Mercedes-Benz E-класса за 4,9 миллиона рублей.