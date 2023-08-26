26 августа 2023, 11:58
Испытательные пробежки самолета SJ-100 попали на видео
Ростех показал видео испытания авиалайнера SJ-100
Опытный образец российского ближнемагистрального авиалайнера SJ-100 выполнил испытательные пробежки с отрывом передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех.
Самолет готовят к летным испытаниям, который пройдут позже. Как уточнили в компании, пробежка с отрывом передней стойки является очень важной.
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«Она позволяет экипажу одновременно отработать процедуру взлета и процесс его экстренного и безопасного прерывания», — уточнили в Ростехе.
Первый полет импортозамещенного самолета SJ-100 в рамках его испытаний ожидается в сентябре, сообщали ранее. Это авиасудно нового поколения с отечественными двигателями ПД-8. Объединенная авиастроительная корпорация в три смены тестирует опытный образец.
SJ-100 могут выпустить на маршруты уже в 2024 году. Систему предупреждения столкновений в воздухе планируют установить на самолеты до конца текущего года.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин призвал молодежь устраиваться на промышленные предприятия. Он отметил, что проектирование и машиностроение в настоящее время являются самыми перспективными направлениями.
Ростех
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