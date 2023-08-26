Транспорт 26 августа 2023, 11:58 Испытательные пробежки самолета SJ-100 попали на видео Ростех показал видео испытания авиалайнера SJ-100

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Опытный образец российского ближнемагистрального авиалайнера SJ-100 выполнил испытательные пробежки с отрывом передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех.

Самолет готовят к летным испытаниям, который пройдут позже. Как уточнили в компании, пробежка с отрывом передней стойки является очень важной.

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«Она позволяет экипажу одновременно отработать процедуру взлета и процесс его экстренного и безопасного прерывания», — уточнили в Ростехе.

Первый полет импортозамещенного самолета SJ-100 в рамках его испытаний ожидается в сентябре, сообщали ранее. Это авиасудно нового поколения с отечественными двигателями ПД-8. Объединенная авиастроительная корпорация в три смены тестирует опытный образец.

SJ-100 могут выпустить на маршруты уже в 2024 году. Систему предупреждения столкновений в воздухе планируют установить на самолеты до конца текущего года.

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