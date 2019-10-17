Испытания нового трамвая начались в Коломне

В Коломенском городском округе начали эксплуатационное испытание нового трамвая. В течение шести месяцев Мособлэлектротранс будет оценивать технические показатели, надежность и удобство трамвая для пассажиров. По результатам испытания будет принято решение по выбору модельного ряда для будущего обновления подвижного состава.

Трамвай является одним из самых популярных видов пассажирского транспорта в Коломне. Ежедневно городские трамваи перевозят до 60 тысяч пассажиров.

«Концепция новых трамвайных вагонов учитывает требования программы „Доступная среда“ и обеспечивает возможность безбарьерного перемещения маломобильных групп граждан. Вагоны оснащены информационной бегущей строкой и аудиоинформаторами для объявления остановок. Сегодня на балансе предприятия находится 53 трамвая, из них 27 с пониженным полом для комфортного передвижения граждан», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Трамвай 71-415 АО «Уралтрансмаш» состоит из одного вагона, в котором нет ступеней, что значительно облегчает посадку маломобильных групп граждан. Новый трамвай может развивать скорость до 75 километров в час и оснащен более мощными тяговыми электродвигателями. Вагон оборудован 34 посадочными местами и одним местом для крепления пассажира в инвалидной коляске. Номинальная пассажировместимость — 170 человек.

В прошлом году трамвайный парк Коломны пополнился 21 новым транспортным средством. Трамваи модели 71-407 были изготовлены АО «Уралтрасмаш» в 2018 году. Для Подмосковья это стало первой поставкой трамвайных вагонов из столицы Урала.

Запуск первого трамвая в Коломне состоялся 5 ноября 1948 года. За 70 лет трамваи в Коломне перевезли почти 2,5 миллиарда пассажиров и пробежали порядка 242 миллионов километров.