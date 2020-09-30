Испытания нового трамвая начались в Челябинске
Корреспондент сайта kp.ru побывал в новом трамвае «Богатырь», который запустили в Челябинске в тестовом режиме. Он вел прямую трансляцию из салона. Путь длился от остановки «Железнодорожный вокзал» до «Площади Революции».
По словам журналиста, внутри вагон похож на вагон «Сапсана». Между креслами широкий проход, сиденья находятся на возвышении. «Царьград» написал, что благодаря этому в час-пик никто не ткнет сумкой в лицо.
Помимо этого, в салоне трамвая есть экраны, на которых транслируют различную информацию. На дверях находятся кнопки для экстренного открытия. Пока проезд бесплатный, валидаторы установят позже, место для них есть.