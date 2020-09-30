Испытания нового трамвая начались в Челябинске

По словам журналиста, внутри вагон похож на вагон «Сапсана». Между креслами широкий проход, сиденья находятся на возвышении. «Царьград» написал, что благодаря этому в час-пик никто не ткнет сумкой в лицо.

Помимо этого, в салоне трамвая есть экраны, на которых транслируют различную информацию. На дверях находятся кнопки для экстренного открытия. Пока проезд бесплатный, валидаторы установят позже, место для них есть.