Испытания летающего такси стартовали в Москве

«Испытания перспективного беспилотника в „Лужниках“ проводятся в рамках столичной программы пилотного тестирования инноваций», — процитировала заместителя мэра города Наталью Сергунину «Газета.ru».

Уточняется, что беспилотную машину разработала компания «Ховер». Такси способно пролететь расстояние до 100 километров. Оно поднимается в воздух на высоту 150 метров и умеет садиться на обычное парковочное место.

В авто есть места для двух человек. Машина поднимает в воздух до 300 килограммов и может развить скорость до 200 километров в час. Подобные тестирования уже проходят в Сингапуре, Барселоне, Дубае, Гонконге и Сеуле.