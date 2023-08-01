Транспорт 01 августа 2023, 14:33 Испытания эскалаторов прошли на станции «Пыхтино» в Москве Заммэра Москвы Бочкарев: обкатку трех эскалаторов завершили на станции метро «Пыхтино» Информационный Центр Правительства Москвы

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Обкатка трех эскалаторов на станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро завершилась. Кроме того, там смонтировали лифт для маломобильных граждан, испытания которого начнутся в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Эскалаторы высотой 11,2 метра соединяют вестибюль станции «Пыхтино» с платформенным участком. Андрей Бочкарев

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, перед началом испытательных работ прошла отделка наклонного хода эскалаторов. Нижнюю часть стен облицевали гранитными плитами, а в верхней наклонной части установили алюминиевые панели. Вдоль нижней кромки наклонного хода установили светильники, освещающие пассажирскую зону.

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Ввод нового участка Солнцевской линии, включающего станции «Пыхтино», «Аэропорт Внуково» и метромост через реку Ликову, улучшит транспортное обслуживание ТиНАО Москвы. Также благодаря этому Внуково станет первым аэропортом в России с собственной станцией метро.

Строительство Солнцевской линии началось при участии специалистов ГК «Мосинжпроект». В ее составе будет 12 станций — от «Делового центра» до «Рассказовки».

Ранее установка витражных окон завершилась на станции метро «Пыхтино». Рабочие смонтировали 1372 квадратных метра наружных и 770 «квадратов» внутренних витражных конструкций.