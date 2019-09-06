Испытания электрокара Ford Mustang попали на видео

На кадрах видно, что внедорожник проходит испытания в суровых дорожных условиях при температуре до минус 40 градусов. Обращает на себя внимание камуфляж, под которым спрятали тестовую модель. Внешний вид и элементы кузова скрыли от фотошпионов.

Отмечается, что компания провела исследование, в ходе которого выяснила, что автомобилисты не доверяют электрокарам в плохих погодных условиях.