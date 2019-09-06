Испытания электрокара Ford Mustang попали на видео
Американский автомобилестроитель Ford выложил в Сеть видео с новым электрокаром Ford Mustang, передает ИА Nation News.
На кадрах видно, что внедорожник проходит испытания в суровых дорожных условиях при температуре до минус 40 градусов. Обращает на себя внимание камуфляж, под которым спрятали тестовую модель. Внешний вид и элементы кузова скрыли от фотошпионов.
Отмечается, что компания провела исследование, в ходе которого выяснила, что автомобилисты не доверяют электрокарам в плохих погодных условиях.