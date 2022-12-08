Транспорт 08 декабря 2022, 23:30 Использование старого аккумулятора в машине зимой приведет к невозможности завести авто

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Зимой лучше отказаться от использования старого аккумулятора в машине. В противном случае есть риск того, что запустить мотор не получится. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на портал NJcar.

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Аккумулятор лучше всего заменить до наступления сильных холодов. Чтобы автомобиль работал качественно, требуется полный заряд аккумулятора, а также плотность электролита по меньшей мере 1,3 грамма на кубический сантиметр.