Использование неэкологичных машин сократят в России

Использование автомобилей с неэкологичными двигателями могут ограничить в России. Такой сценарий правительство рассматривает в рамках транспортной стратегии до 2035 года, написала газета «Коммерсант».

Минимизация использования автомобилей с неэкологичными двигателями рассматривается как безальтернативный сценарий, по сведениям издания. Снижение выбросов в атмосферу является одной из основных задач, которым уделено большое внимание.

В частности, использование неэкологичных машин планируется поэтапно снизить за счет создания специальных зон, в которые будет запрещено въезжать таким автомобилям.

Стратегия также предполагает ограничение скоростного режима в жилых кварталах. Планируется внедрить цифровые методы контроля за уровнем шума. Рассматривается установка шумозащитных экранов.

Россиян также планируют ограничить в использовании личных авто в пользу общественного транспорта. Водителей также будут стимулировать к совместному использованию машин с другими людьми, чтобы снизить вред для экологии.

Ранее в Госдуме предложили ввести новые штрафы для водителей за опасное вождение.