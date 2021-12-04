Использование неэкологичных машин сократят в России
«Коммерсант»: использование неэкологичных авто сократят в России до 2035 года
Использование автомобилей с неэкологичными двигателями могут ограничить в России. Такой сценарий правительство рассматривает в рамках транспортной стратегии до 2035 года, написала газета «Коммерсант».
Минимизация использования автомобилей с неэкологичными двигателями рассматривается как безальтернативный сценарий, по сведениям издания. Снижение выбросов в атмосферу является одной из основных задач, которым уделено большое внимание.
В частности, использование неэкологичных машин планируется поэтапно снизить за счет создания специальных зон, в которые будет запрещено въезжать таким автомобилям.
Стратегия также предполагает ограничение скоростного режима в жилых кварталах. Планируется внедрить цифровые методы контроля за уровнем шума. Рассматривается установка шумозащитных экранов.
Россиян также планируют ограничить в использовании личных авто в пользу общественного транспорта. Водителей также будут стимулировать к совместному использованию машин с другими людьми, чтобы снизить вред для экологии.
Ранее в Госдуме предложили ввести новые штрафы для водителей за опасное вождение.