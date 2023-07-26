Транспорт 26 июля 2023, 22:43 Иранский седан Iran Khodro Dena+ начали продавать в России

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Легковой автомобиль иранского производства Iran Khodro Dena+ появился на российском рынке. Об этом сообщило ИА «НСН».

Стоимость седана в минимальной комплектации начинается 1,45 миллиона рублей. Иранская легковушка может стать главным конкурентом российскому автомобилю Lada Vesta.

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Iran Khodro Dena+ создали на основе Peugeot 405. Машина оснащена турбированным двигателем объемом 1,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Максимальная скорость, которую может развить иранский седан — 205 километров в час.

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