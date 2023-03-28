Транспорт 28 марта 2023, 01:27 Иранские автомобили Saipa начнут продавать в России Saipa

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Продажи иранских автомобилей Saipa планируют запустить в России с 1 июня. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил генеральный директор компании «Бест-моторс» Александр Степанов.

«Первую партию, по нашему плану, хотим привезти в количестве одной тысячи автомобилей», — отметил он.

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По словам Степанова, в первый год будет продано не менее 10 тысяч автомобилей. Предварительно, стоимость машин составит 1–1,7 миллиона рублей.

Также планируется открыть до 120 дилерских центров в регионах страны. Контракт с Saipa рассчитан на три года, и за это время «Бест Моторс» намерена реализовать на территории России 45 тысяч машин.

Директор по стратегическому развитию компании «Бест моторс» Евгений Чижов заявил, что россиянам планируют предоставить на выбор три основные модели автомобилей: Quik, Saina и Shahin.

«Shahin — автомобиль, созданный на базе Toyota Corolla. Saina — это, наверное, аналог нашей Lada Vesta. Quik — это маленький хетчбэк. Это три основные модели, которые производит компания Saipa», — уточнил он.

К концу года модельный ряд пополнят хетчбэком, внедорожником, а также планируется поставлять легкий коммерческий транспорт.

Ранее сообщалось, что иранский концерн Iran Khodro проявил заинтересованность в российском рынке. Автомобили этой компании сейчас проходят сертификацию в Российской Федерации.