06 декабря 2023, 18:43
Иранская автокомпания SAIPA отказалась от продаж в РФ из-за изменения экономических условий
Иранская автокомпания SAIPA остановила бизнес в России, так и не начав продаж. Причиной стали изменившиеся экономические условия. Об этом сообщила «Газета.ru».
ООО «Бест Моторс», официальный дистрибьютер бренда, находится в процессе ликвидации. По словам гендиректора компании Александра Степанова, торговля была бы невыгодна. Компания не смогла бы установить цены, которые планировались изначально.
Машины
Иран
Реклама
Реклама