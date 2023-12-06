Транспорт 06 декабря 2023, 18:43 Иранская автокомпания SAIPA отказалась от продаж в РФ из-за изменения экономических условий

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Иранская автокомпания SAIPA остановила бизнес в России, так и не начав продаж. Причиной стали изменившиеся экономические условия. Об этом сообщила «Газета.ru».

ООО «Бест Моторс», официальный дистрибьютер бренда, находится в процессе ликвидации. По словам гендиректора компании Александра Степанова, торговля была бы невыгодна. Компания не смогла бы установить цены, которые планировались изначально.