Транспорт 15 августа 2023, 00:12 Инженер Пелегов заявил, что электросамокат может загореться в жару

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Поездка на электросамокате в жаркий день на высокой скорости может привести к возгоранию этого средства передвижения. Такой информацией поделился старший научный сотрудник ЦК НТИ «Мобильные накопители энергии» Института электродвижения МФТИ Дмитрий Пелегов, сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, чаще всего возгорание самокатов происходит из-за нарушения целостности аккумулятора или сбоя в контроле процесса зарядки. Также сбой может произойти в случае, если перед зарядкой самокат слишком сильно нагрелся.

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«Если вдруг системы контроля температуры нет, или она вышла из строя, то теоретически электросамокат может загореться», — предупредил Пелегов.