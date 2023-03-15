Транспорт 15 марта 2023, 01:02 Инженер Итурралде рассказал о росте популярности электромобилей в России

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В ближайшие пару лет количество электромобилей в России значительно вырастет. Такой прогноз сделал директор Передовой инженерной школы электротранспорта Московского политеха Пабло Итурралде. Об этом сообщили «Известия».

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При этом специалист подчеркнул, что в России сейчас существует проблема с наличием комплектующих. Однако если решить данную ситуацию, то в стране получится наладить массовое производство электромобилей.