15 марта 2023, 01:02
Инженер Итурралде рассказал о росте популярности электромобилей в России
В ближайшие пару лет количество электромобилей в России значительно вырастет. Такой прогноз сделал директор Передовой инженерной школы электротранспорта Московского политеха Пабло Итурралде. Об этом сообщили «Известия».
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При этом специалист подчеркнул, что в России сейчас существует проблема с наличием комплектующих. Однако если решить данную ситуацию, то в стране получится наладить массовое производство электромобилей.
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