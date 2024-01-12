Транспорт 12 января 2024, 13:47 Инвестор построит новые дороги в московском Лефортово Бочкарев: инвестор построит улично-дорожную сеть в московском районе Лефортово РИА «Новости»

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В районе Золоторожского вала в Москве во время строительства нового жилого комплекса появятся новые дороги. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«В рамках проекта планируется построить внутренние проезды с выездом на шоссе Энтузиастов» — отметил заммэра.

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Инвестор, компания «Донстрой», проложит дорожную сеть на участке по адресу Золоторожский вал, владение 11 на юго-востоке Москвы. Он получит 0,3 гектара земли в аренду на пять лет для создания необходимой дорожной инфраструктуры нового жилого комплекса. Сейчас на участке нет объектов капитального строительства.

Новая дорога соединит жилой комплекс с шоссе Энтузиастов, что повысит доступность района для жителей и улучшит транспортную ситуацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах строительства дорог в 2024 году.