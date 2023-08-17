Транспорт 17 августа 2023, 13:14 Интервал движения автобусов в аэропорт Домодедово сократили до 15 минут «Аэроэкспресс» сообщил о сокращении интервалов движения автобусов в Домодедово до 15 минут «Аэроэкспресс»

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Интервал движения экспресс-автобусов между станцией метро «Домодедовская» и аэропортом Домодедово сократился до 15 минут. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Аэроэкспресс».

Изменения вступили в силу 17 августа. Новый график движения экспресс-автобусов предусмотрел отправления с интервалом 15 минут с 5:15 до 23:30 от станции метро «Домодедовская» и с 6:05 до 0:20 из аэропорта Домодедово.

С 17 августа для удобства пассажиров изменен режим работы экспресс-автобусов № 1185 между станцией метро «Домодедовская» и аэропортом Домодедово — теперь автобусы курсируют каждые 15 минут в течение всего дня. Пресс-служба ООО «Аэроэкспресс»

Ранее интервал отправления составлял 15 минут только в пиковые часы, в остальное время автобусы отправлялись раз в 20 минут.

Пассажиров будут перевозить новые туристические автобусы с вместительными багажными отделениями, регулируемыми сиденьями, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

Поездка на автобусном экспрессе займет от 30 до 40 минут, а при минимальной загруженности дороги — около 20 минут. Остановки экспресс-автобусов № 1185 расположили на привокзальной площади аэропорта напротив выхода № 3 и около выхода № 10 станции метро «Домодедовская».

Ранее стало известно, что жители Подмосковья смогут экономить до 10% при поездках на «Аэроэкспрессе» с 15 августа.