Интерьер нового электрокара Bolt EUV от Chevrolet попал на видео
Американский автомобилестроитель Chevrolet обнародовал видео с интерьером нового электрического кроссовера Bolt EUV. Об этом сообщили «Известия».
По данным издания, электрокар станет первой в истории компании моделью, которую оснастят системой полуавтоматического управления Super Cruise. Во время езды по дорогам общего пользования она может полностью контролировать тормозную систему, газ и рулевое управление.
Отмечается, что запас хода машины составит около 380 километров при уровне заряда батарей в 80–85%. Презентация новинки намечена на февраль этого года.