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    14 января 2021, 17:41

    Интерьер нового электрокара Bolt EUV от Chevrolet попал на видео

    Артур Блянихов

    Американский автомобилестроитель Chevrolet обнародовал видео с интерьером нового электрического кроссовера Bolt EUV. Об этом сообщили «Известия».

    По данным издания, электрокар станет первой в истории компании моделью, которую оснастят системой полуавтоматического управления Super Cruise. Во время езды по дорогам общего пользования она может полностью контролировать тормозную систему, газ и рулевое управление.

    Отмечается, что запас хода машины составит около 380 километров при уровне заряда батарей в 80–85%. Презентация новинки намечена на февраль этого года.