Транспорт 19 декабря 2022, 15:02 Интеллектуальные транспортные системы будут активно внедряться в автобусы, трамваи и троллейбусы

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее формировать процесс технического перевооружения автобусов, трамваев и троллейбусов в регионах. Об этом написала «Парламентская газета».

С помощью интеллектуальных транспортных систем люди смогут выбрать удобный маршрут и в режиме онлайн отслеживать движение по нему. Кроме того, на всех городских маршрутах появятся информационные табло, помогающие водителям выбирать оптимальный маршрут и объезжать пробки.

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На данный момент в программе участвуют 49 городов из 42 регионов. На реализацию программы из бюджета в 2023 году было выделено более пяти миллиардов рублей.

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