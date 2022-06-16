Интегратор Росатома и петербургский «Горэлектротранс» подарят вторую жизнь аккумуляторным батареям

Интегратор Росатома по системам накопления энергии ООО «Рэнера» и СПб ГУП «Горэлектротранс» заключили соглашение о сотрудничестве в области производства, повторного использования и утилизации тяговых литий-ионных аккумуляторных батарей. В рамках XXV Петербургского международного экономического форума документ подписали генеральный директор ООО «Рэнера» Александр Камашев и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Соглашение направлено на формирование новой бизнес-модели для реализации концепции осознанного потребления энергии в электротранспорте.

В частности, «Рэнера» разработает механизм вторичного использования литий-ионных ячеек отработавшей тяговой батареи, прежде чем она будет направлена на утилизацию. Применение таких ячеек возможно в производстве новых батарей, используемых в статичном режиме, где нет таких высоких требований к массо-габаритным характеристикам.

При наличии необходимого остаточного ресурса (75–80%) использование «рециклированных» аккумуляторов возможно в стационарных системах накопления электроэнергии, источниках бесперебойного питания и станциях быстрой зарядки электромобилей. Сценарий второго срока службы литий-ионных ячеек определяется после оценки их текущих параметров. С помощью специального оборудования проводится циклирование ячеек, определяется остаточная емкость, оценивается состояние аккумуляторов и при необходимости выполняются восстановительные работы. В малоциклируемом режиме при повторном использовании срок работы стационарных систем составляет от трех до пяти лет, станций быстрой зарядки — до трех лет.

«Стандартный период работы аккумуляторных батарей в городском электротранспорте составляет не менее пяти лет. Повторное использование литий-ионных аккумуляторов продлевает их срок службы более чем в два раза. Это поможет оптимизировать себестоимость систем накопления энергии и затраты на создание инфраструктуры зарядных станций для электробусов и электромобилей», — отметил генеральный директор ООО «Рэнера» Александр Камашев.

«В Санкт-Петербурге проживают почти шесть миллионов жителей, и ежегодно город посещают 10 миллионов туристов. Поэтому в первую очередь перед нами стоят задачи организовать удобные маршруты и обеспечить максимально комфортные безопасные условия для проезда жителей и гостей Северной столицы. Но вопросы эффективности и развития экологически чистого общественного электротранспорта для нас также очень актуальны. Несмотря на то, что подобный проект для отрасли реализуется впервые, польза для экологии и города очевидна. Продление срока службы батареи повысит производительность и обеспечит высокую эффективность литий-ионных аккумуляторов», — отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

При подтверждении успешных результатов пилотного проекта опыт Санкт-Петербурга планируется тиражировать в других регионах России.

Ранее в 2022 году был заключен договор на поставку литий-ионных аккумуляторных батарей «Рэнера» для 97 троллейбусов производства BKM Holding (Белоруссия), предназначенных для Санкт-Петербурга.