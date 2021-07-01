Инспекторы ГИБДД смогут за несколько секунд определять пьяных водителей в 2022 году

В России сотрудников ГИБДД оснастят оборудованием, которое может за несколько секунд определить пьяных водителей. Средства индикации появятся уже в следующего году.

«Они позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения. Мы сможем такие приборы закупить и поставить на вооружение», — рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников в эфире радио «Милицейская волна».

Черников отметил. что прибор будет определять степень опьянения по выдыхаемому воздуху по наличию паров алкоголя. Если водитель трезв, то его сразу отпустят и не будут проводить медицинское освидетельствование. Глава ГИБДД добавил, что во многих странах уже пользуются новым оборудованием.

Ранее стало известно, что Госавтоинспекция с 2025 года собирается использовать при сдаче экзамена на права машины с программно-техническим комплексом, как в автомобилях-беспилотниках.