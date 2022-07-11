Иностранцам захотели ограничить покупку дизельного топлива

Иностранным перевозчикам попросили ограничить покупку дизельного топлива в России. Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта попросила ввести лимит в 50 литров.

С просьбой об ограничении ассоциация обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщили «Известия». Такая мера станет ответом на остановку транзита грузов в Калининградскую область через Литву. Европейским транспортным компаниям хотят запретить покупать более 50 литров дизельного топлива в России.

Согласно обращению, за все покупаемое сверх лимита топливо будут брать компенсацию, сопоставимую с ценами в Европе. В ассоциации отметили, что речь идет о сумме примерно в полтора раза выше российских цен. Если в России литр дизеля обходится водителям в 54 рубля, то в европейских странах им приходится отдавать более 130 рублей.

Как заявил президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин, лимит на дизельное топливо уже установлен в некоторых странах. В качестве примера он привел Иран, где грузоперевозчиков обязали платить за топливо сверх нормы в десятикратном размере.