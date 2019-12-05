Иностранцам будут менять водительские права в России после переобучения

Водители грузовиков и автобусов, получавшие права за рубежом, смогут их поменять на российские только после прохождения профессионального обучения. Об этом заявил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

«Предполагается, что обмен иностранных водительских удостоверений категорий C (грузовики — прим. ред.) и D (автобусы — прим. ред.) будет осуществляться только после прохождения профессионального обучения», — сказал Гиляков ТАСС.

Мемориальная доска появится около места падения автобуса в Забайкалье Подробнее

Кроме того, он заявил, что в ГИБДД хотят вернуться к старой системе, когда водители смогут управлять транспортными средствами по зарубежным правам в принципе только в течение шести месяцев с даты получения вида на жительство или российского паспорта.

Гиляков отметил, что сейчас ведется работа по изменению федерального закона «О безопасности дорожного движения», в котором предусмотрены эти нововведения.

Агентство обращает внимание на то, что за последние дни произошло сразу несколько резонансных аварий с автобусами. Это в том числе ДТП в Забайкалье, где автобус упал с моста на лед. Погибли 19 человек, еще столько же получили травмы.