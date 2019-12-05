Иностранцам будут менять водительские права в России после переобучения
«Предполагается, что обмен иностранных водительских удостоверений категорий C (грузовики — прим. ред.) и D (автобусы — прим. ред.) будет осуществляться только после прохождения профессионального обучения», — сказал Гиляков ТАСС.
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Кроме того, он заявил, что в ГИБДД хотят вернуться к старой системе, когда водители смогут управлять транспортными средствами по зарубежным правам в принципе только в течение шести месяцев с даты получения вида на жительство или российского паспорта.
Гиляков отметил, что сейчас ведется работа по изменению федерального закона «О безопасности дорожного движения», в котором предусмотрены эти нововведения.
Агентство обращает внимание на то, что за последние дни произошло сразу несколько резонансных аварий с автобусами. Это в том числе ДТП в Забайкалье, где автобус упал с моста на лед. Погибли 19 человек, еще столько же получили травмы.