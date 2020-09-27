Volkswagen вылетел с набережной в Яузу. Водитель выжил, ему оказывают помощь медики. Теперь дошла очередь и до иномарки. Как она выныривает из глубины московских речных вод, смотрите на видео «360». До мурашек.

Машину достают из воды с помощью крана. В первые секунды на кадрах виден только трос, которым в ночи вытягивают авто. Вскоре на поверхности появляется сама машина, точнее задний бампер. Сначала он был приоткрыт, но захлопнулся, как только вынырнул.

Постепенно Volkswagen полностью оказывается в воздухе — его поднимают очень плавно. Двери автомобиля раскрыты, из салона выливается вода.

Иномарка выходит из воды под наклоном, по диагонали. На видео словно разворачивается сцена из «Титаника», только в обратной перемотке.

Volkswagen вылетел в реку с Овчинниковской набережной вечером 27 сентября. Водитель выбрался из тонущего автомобиля, у него порезаны руки и лицо. Больше никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства